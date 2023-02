Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Freitag, 03.02.2023, 22.00 Uhr bis Samstag, 04.02.2023, 10.15 Uhr, kam es in Cloppenburg zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwei Reifen von einem Pkw Opel Corsa, der auf einem Parkstreifen an der Soestenstraße abgestellt war. Der Gesamtschaden wird auf 650 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600.

Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 04.02.2023, gegen 21.20 Uhr, befuhr ein Pkw die Wilhelm-Bunsen-Straße in Emstek. Bei einer Polizeikontrolle wurde festgestellt, dass der 59-jährige Fahrzeugführer aus Garrel nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Emstek - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 05.02.2023, gegen 04.45 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Pkw den Prozessionsweg in Emstek, Ortsteil Höltinghausen. Bei einer Polizeikontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 1,2 Promille. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell