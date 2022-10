Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Diebstahl von Baumaterialien

Zwischen Montag, 24. Oktober 2022, 19.00 Uhr, und Dienstag, 25. Oktober 2022, 07.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter diverse Pakete mit Hartschaumplatten (Ursafoam) von einem Rohbau im Emmerweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Cappeln - Diebstahl eines Pedelec

Zwischen Dienstag, 25. Oktober 2022, 23.45 Uhr, und Mittwoch, 26. Oktober 2022, 00.15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter im Kösterskamp das Pedelec eines 43-Jährigen aus Cappeln. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein E-Bike des Herstellers KTM. Es ist bis auf ein orangefarbenes KTM-Logo am Rahmen absolut schwarz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln unter 04478-958600 entgegen.

Cappeln - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 26. Oktober 2022, wurde gegen 00.20 Uhr auf der Großen Straße ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Cappeln einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv, sodass dem 19-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfallfluchten

Am Dienstag, 25. Oktober 2022, kam es zwischen 07.30 Uhr und 12.45 Uhr auf dem Parkplatz einer Tierarztpraxis Hinterm Esch zu einer Verkehrsunfallflucht: In der o.g. Zeit wurde der dort abgestellte Pkw AUDI A4G einer 44-Jährigen aus Garrel durch einen unbekannten Pkw im Bereich des vorderen linken Kotflügels beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 3000 Euro. Im gleichen Zeitfenster kam es auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Amerikastraße zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht: Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dort den weißen PKW RENAULT Twingo einer 79-Jährigen aus Cloppenburg im Bereich des vorderen linken Kotflügels. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 25. Oktober 2022, kam es gegen 17.40 Uhr auf der Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 39-jährige PKW-Fahrerin aus Harpstedt befuhr die Löninger Straße in Richtung Cloppenburg-West. Eine 20-Jährige aus Cloppenburg befuhr zur selben Zeit die Löninger Straße in Fahrtrichtung Lange Straße. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte sie, nach links in den Prozessionsweg abzubiegen. Hierbei übersah sie die entgegenkommende Harpstedterin. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die 39-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1200 Euro.

