POL-F: 220919 -1078 Frankfurt-Kalbach-Riedberg: Nachtrag zur Meldung Nr. 1075 Mehrere Hunde vergiftet - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) - (hol) Gestern Nachmittag ereignete sich auf der "Borsigallee" ein Verkehrsunfall, in den drei Autos verwickelt waren. Fünf Menschen wurden dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Gegen 16:00 Uhr befuhren drei Autos hintereinander die "Borsigallee" in Richtung "Am Erlenbruch". In Höhe der U-Bahnhaltestelle ...

