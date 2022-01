Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Pkw beschädigt

Papenburg (ots)

Am 17. Januar kam es um 8.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Papenburg in der Straße Am Hauptkanal links. Auf dem rückseitigen Parkplatz einer Arztpraxis fuhr eine 18-Jährige mit ihrem silbernen VW Golf aus einer Parklücke und streifte dabei ein schwarzes Auto. Nach kurzer Wartezeit setzte die Fahrerin ihre Fahrt fort, meldete allerdings zu einem späteren Zeitpunkt den Unfall. Weder das Kennzeichen des beschädigten Autos, noch ein Fahrzeugmodell sind bekannt. Daher sucht die Polizei nun nach dem Unfallbeteiligten. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

