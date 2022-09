Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Selbst ein Held der Kindheit werden Neue Kinderfeuerwehr in Wirme gegründet

Kirchhundem (ots)

"Wenn ich groß bin, dann werde ich Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau." Viele Jungen und Mädchen träumen davon, später einmal diesen ganz besonderen und heldenhaften Beruf zu ergreifen. Neun Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren sind ihrem Traum jetzt ein ganzes Stück nähergekommen. Sie alle sind Mitglied in der neu gegründeten Kinderfeuerwehr in Wirme und müssen nicht mehr länger warten, bis sie mit 12 Jahren der Jugendfeuerwehr beitreten können. Bei ihrem ersten Treffen am Donnerstag, 1. September, durften sich die Kids bereits über eine eigene Kinderfeuerwehrweste freuen. Ihr Highlight war dann die Fahrt im Einsatzfahrzeug durch die umliegenden Dörfer. Ziel der Kinderfeuerwehr ist es, den Kindern auf spielerische Art und Weise, den Beruf, den Alltag und die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr zu vermitteln. Gleichzeitig soll der Nachwuchs auch das Gefühl von Verantwortung erleben und erkennen, wie wichtig Zusammenhalt und die Kameradschaft sind. Die Feuerwehrkids treffen sich jeden ersten Donnerstag im Monat. Interessierte sind jederzeit willkommen und können sich einfach bei der Feuerwehr Wirme oder direkt bei Lena Steilmann melden. E-Mailadresse: l.steilmann@t-online.de

