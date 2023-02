Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Versuchter Einbruch

Am Sonntag, 5. Februar 2023, zwischen 00.00 Uhr und 6.35 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person über eine Seitentür in eine Spielothek in der Cloppenburger Straße einzubrechen. Der Person gelang es jedoch nicht, sich Zugang zu verschaffen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 4. Februar 2023, 16.00 Uhr und Sonntag, 5. Februar 2023, 13.15 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person die Motorhaube eines Ford Fiestas, welcher in einer Parkbucht vor einem Wohnhaus in der Oldenburger Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Höltinghausen - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 5. Februar 2023, um 4.47 Uhr fuhr ein 27-jähriger Autofahrer auf dem Prozessionsweg und wurde von der Polizei kontrolliert. Hier mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Essen (Oldenburg) - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 3. Februar 2023, 17.00 Uhr und Samstag, 4. Februar 2023, 6.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ca. 450 Liter Diesel aus einem Bagger, welcher auf einer Baustelle in der Straße Up'n Felde stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Pkw-Diebstahl

In der Nacht von Freitag, 3. Februar 2023, 23.00 Uhr auf Samstag, 4. Februar 2023, entwendete eine bislang unbekannte Person einen schwarzen Mercedes S300 von einem Grundstück in der Osterstraße. Beim Herausfahren wurde u.a. die Hauswand beschädigt. Gegen 6.00 Uhr wurde das Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Soestenstraße aufgefunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

