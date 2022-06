Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person an der Einmündung Hörder Straße

Friedhofstraße

Schwerte (ots)

Am Samstag ( 04.06.2022 ) kam es gegen 15:40 Uhr an der Einmündung Hörder Straße / Friedhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten. Ein 65 jähriger Schwerter befuhr mit seinem PKW die Friedhofstraße und wollte nach links auf die Hörder Straße abbiegen. Dort kam es zur Kollision mit dem PKW eines 61 jährigen Mannes aus Merschweiler, der die Hörder Straße in Richtung Dortmund befuhr. Seine 64 Jahre alte Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht, von wo aus sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 8500 Euro geschätzt. Beide PKW blieben fahrbereit. Die Unfallaufnahme vor Ort dauerte bis gegen 16:15 Uhr.

