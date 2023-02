Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) 11.000 Euro Blechschaden bei Unfall

Trossingen (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, ist es im Kreuzungsbereich Straße "Im Steppach" und der Christian-Messner-Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von gesamt 11.000 Euro entstanden ist. Eine 81-jährige Fahrerin eines VW Golf war auf der Christian-Messner-Straße unterwegs und bog an der Kreuzung nach links in Richtung Villingen-Schwenningen auf die Straße "Im Steppach" ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einem BMW einer 54-Jährigen, die im Kreuzungsbereich auf der vorfahrtsberechtigten Straße "Im Steppach" auf der in Richtung Ortsausgang Trossingen fuhr und im Kreuzungsbereich sich auf der Linksabbiegespur eingeordnet hatte. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens am BMW auf rund 10.000 Euro und am VW auf etwa 1.000 Euro.

