Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Wohnwagen

Tuttlingen (ots)

Zu einem Einbruch in einen nicht bewohnten Wohnwagen ist es im Zeitraum von Freitag, 17.00 Uhr, bis Samstag, 15.30 Uhr, auf der Dr. Karl-Storz-Straße gekommen. Ein Unbekannter öffnete gewaltsam eine Dachluke des vor der Hausnummer 20 abgestellten Wohnwagens und gelangte so in diesen. Aus dem Inneren nahm der Einbrecher eine Playstation 3 mit. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, entgegen.

