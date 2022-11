Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mahlstetten/ Lkr. Tuttlingen) 47-jähriger Fußgänger wird bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt- Polizei sucht dringend Zeugen

Mahlstetten (ots)

Zu einem schweren Unfall ist es am Sonntagabend, gegen 18.15 Uhr, auf der Kreisstraße 5900 zwischen Mahlstetten und Böttingen gekommen. Ein 59-jähriger Fahrer eines Mercedes war auf der K 5900 aus Richtung Mahlstetten kommend in Richtung Böttingen unterwegs. Als ein 47 Jahre alter Fußgänger bei starken Nebel auf offener Strecke die Straße überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der 47-Jährige so schwer, dass noch immer Lebensgefahr besteht. Auch der 59-jährige Autofahrer erlitt einen Schock. Rettungswagen brachten die beiden Verletzten in eine Klinik. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil ist ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache beauftragt worden. Die Straße war während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Die Polizei schätzt den am Mercedes entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 4.000 Euro. Die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und bittet Personen, die Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben oder denen eine Person aufgefallen ist, die zuvor entlang der Straße lief, sich unter der Telefonnummer 0741 34879-0 zu melden.

