POL-FR: St.Blasien/Häusern: In Büros eingebrochen

Am Sonntag, 16.10.2022, sind Einbrüche in die Büros eines Senioren- und Pflegeheimes in St.Blasien und eines Hotels in Häusern entdeckt worden. Zwischen Freitag, 14.10.2022, und Sonntagmorgen, 16.10.2022, verschafften sich über eine Terrassentür ein oder mehrere Einbrecher gewaltsam Zugang zum Büro eines Seniorenheims. Eine Geldkassette mit den Trinkgeldern der Belegschaft wurde mitgenommen. In der Nacht auf Sonntag wurde in die Büroräumlichkeiten eines Hotels eingebrochen. Nach den ersten Feststellungen dürfte jedoch nichts gestohlen worden sein. In beiden Fällen ermittelt der Polizeiposten St.Blasien (Kontakt 07672 92228-0).

