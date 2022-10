Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbrüche in der Schmittenau - Polizei bittet um Hinweise!

In der Nacht auf Samstag, 15.10.2022, kam es in der Waldshuter Schmittenau zu einem vollendeten Einbruch und zu zwei Einbruchsversuchen in verschiedene Betriebe. Nicht in die Gebäude gelangt sind der oder die Einbrecher bei einem Paketshop und einem Fitnessstudio. Vollendet wurde die Tat dagegen in eine Werkstatt in der Koblenzer Straße. Entwendet wurden ein kleinerer Bargeldbetrag, eine Digitalkamera und Lebensmittel. In allen Fällen wurden Scheiben eingeschlagen. Um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

