Polizei Hagen

POL-HA: Aktionswoche "Sicherheit für Pedelecfahrer" - Verkehrssicherheitsberater der Polizei Hagen führen Fahrtrainings durch und beraten Interessierte an Infoständen

Hagen (ots)

Die vergangene Woche (10.10.2022 - 14.10.2022) stand bei der Direktion Verkehr der Polizei Hagen unter dem Motto "Sicherheit für Pedelecfahrer". In der Jugendverkehrsschule am Ischeland führten die Verkehrssicherheitsberater an drei Tagen Pedelec-Trainings durch. Zielgruppe waren hier Erwachsene ab einem Alter von 50 Jahren. Zu den Trainings mussten die Teilnehmer ihre eigenen Pedelecs und natürlich einen Helm mitbringen. Neben dem Ausweichen von Hindernissen und dem richtigen Bremsen legten die Polizisten auch Schwerpunkte auf das richtige Anfahren. Ein weiteres Thema bei den Fahrtrainings war der sogenannte "tote Winkel". Mittels einer VR-Brille konnten sich die Teilnehmer in die Lage eines LKW-Fahrers versetzen und so für die Gefahren beim Abbiegen sensibilisiert werden. "Die Pedelec-Trainings waren aus unserer Sicht ein voller Erfolg. Wir konnten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern anhand von Beispielen aus der Praxis viele Tipps und Tricks mit auf den Weg geben. Viele haben uns bereits zurückgemeldet, dass sie sich nach dem Training wesentlich sicherer im Umgang mit ihren Pedelecs fühlten.", so Polizeirat Stefan Boese, Leiter der Direktion Verkehr, im Rückblick auf die Aktionswoche. An mehreren Infoständen im Stadtgebiet kamen die Verkehrssicherheitsberater außerdem mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch, beantworteten deren Fragen und verteilten Infomaterial. Zeitgleich hatten Polizeibeamte die gesamte Woche über auf den Hagener Straßen einen Blick auf falsches Verhalten von und gegenüber Radfahrern und ahndeten zahlreiche Verstöße. Hierzu zählen insgesamt acht Handyverstöße, acht Fälle von verbotswidrigem Befahren von Gehwegen, das Befahren einer Fußgängerzone und Parkverstöße auf Radwegen. Es ist geplant, weitere Termine dieser Art in den Osterferien 2023 anzubieten. (sen)

