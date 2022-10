Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand nach Pöbelei in Kneipe

Hagen-Mitte (ots)

Samstag (15.10.2022) gegen 01 Uhr in der Nacht nahmen Polizisten einen Hagener in Gewahrsam, der in einer Gaststätte in der Hohenzollernstraße andere Personen anpöbelte und anschließend Widerstand leistete. Der 45-Jährige löste einen Einsatz aus, nachdem ihn Mitarbeiter der Gaststätte baten zu gehen, er der Aufforderung jedoch nicht nachkam. Im Beisein der Beamten musste der Mann seine Rechnung begleichen und wurde von ihnen vor die Tür begleitet. Die Einsatzkräfte sprachen einen Platzverweis gegen ihn aus. Der 45-Jährige entgegnete daraufhin, dass er sich nicht entfernen möchte. Als er zurück zur Gaststätte gehen wollte, hielten ihn die Beamten im weiteren Verlauf fest. Plötzlich sperrte sich der Hagener mit aller Kraft. Er ging bedrohlich mit gestrecktem Arm auf eine Polizistin zu. Als er gefesselt werden musste, wehrte er sich weiterhin. Auch in den Streifenwagen wollte er sich nicht setzen und entgegnete "Da bekommt ihr mich nicht rein!". Der Mann blockierte mit seinen Beinen die Tür, konnte jedoch ins Gewahrsam gebracht werden, dort lehnte er einen freiwilligen Atemalkoholtest ab. Ein Arzt bescheinigte die Gewahrsamsfähigkeit. Alle eingesetzten Beamten verblieben unverletzt und dienstfähig. Der 45-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen des Widerstands. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell