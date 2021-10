Polizei Bochum

POL-BO: Brandstiftung - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots)

Am 20. Oktober, in der Zeit zwischen 21.30 und 22 Uhr, kam es in Witten zu mehreren Fahrzeugbränden.

Auf einem Gelände an der Annenstraße 83 wurden acht brennende Pkw gemeldet.

Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. An den derzeit nicht zugelassenen Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden von geschätzten 100.000 Euro.

Nach bisherigem Stand ist von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die noch andauernden Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

