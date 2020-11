Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Sachbeschädigung an der Outdoor Fitnessanlage; Unfallfluchten in Holzhausen und Cappel

Marburg-BiedenkopfMarburg-Biedenkopf (ots)

Holzhausen am Hünstein - Sachbeschädigung an der Outdoor Fitnessanlage

Erst vor kurzem errichtet und freigegeben - und schon gibt es leider die ersten Schäden. Am zurückliegenden Wochenende, also zwischen Freitag und Sonntagmittag (15. November) nutzten Besucher die Anlage nicht nur zum Sport. Letztlich bleiben Kosten in mindestens dreistelliger Höhe an der Gemeinde hängen. Zunächst bedarf es mal der Reinigung der durch Überschütten mit Getränken verunreinigten Geräte, dann muss der zurückgelassene Müll inklusive der Scherben beseitigt werden und schließlich geht es um den Ersatz eines aus der Verankerung vermutlich getretenen und dann verbogenen Schildes aus Aluminium. Die Polizei Biedenkopf ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06461 9295 0.

Verkehrsunfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Holzhausen am Hünstein - Schaden am schwarzen Fiat Punto

Da der offensichtliche Unfallschaden auf der Beifahrerseite liegt, steht die Unfallzeit nicht sicher fest. Sie liegt zwischen Mittwoch 11 und Montag 16. November. Der Schaden zieht sich von vorne bis hinten komplett über die Beifahrerseite und beläuft sich auf mindestens 2500 Euro. Der betroffene schwarze Fiat Punto parkte in dieser Zeit überwiegend in der Gasserstraße. Wer hat einen Unfall beobachtet, bei dem der Schaden an dem schwarzen Punto entstanden sein könnte? Wer kann Hinweise geben zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer*in? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Cappel - Unfallschaden nach dem Einkauf

Am Dienstag, 17. November, kam es auf dem Parkplatz des tegut-Marktes in der Marburger Straße zwischen 10 und 10.20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug die Heckstoßstange eines weißen Opel Astra. Am Opel entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise auf das verursachende Auto und/oder dessen Fahrer*in ergaben sich nicht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

