Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Neustrelitz

Neustrelitz (LK MSE) (ots)

Am 16.05.2022 gegen 15.20 Uhr ereignete sich in Neustrelitz ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 59-jähriger männlicher deutscher Fahrzeugführer eines Stadtbusses befuhr den Markt in Neustrelitz und bog dann in die Bruchstraße ab. Kurz nach dem er den Abbiegevorgang abgeschlossen hatte, überquerte eine Radfahrerin kurz vor ihm die Bruchstraße. Um einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin zu verhindern, musste der Busfahrer eine Gefahrenbremsung durchführen. Ein im Bus stehender 11-jähriger deutscher Junge stürzte daraufhin zu Boden. Er wurde durch den Sturz leicht verletzt und zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen, unter Begleitung eines Familienangehörigen, ins Klinikum Neustrelitz verbracht.

Die Radfahrerin, die von dem Sturz des Jungen im Bus nichts mitbekam, setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Diese soll ca. 10-12 Jahre alt sein und lange blonde Haare haben. Weiteres ist derzeit nicht bekannt. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zur Identität der Radfahrerin geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch im Polizeihauptrevier Neustrelitz unter der Telefonnummer 039812580, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Telefon: 0395 5582 2131 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell