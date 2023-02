POL-KN: Klimaaktivist klebt sich auf Fahrbahn fest

Konstanz (ots) - Zwei Radfahrerinnen sind bei einem Unfall am Dienstagvormittag auf der Stettiner Straße zusammengestoßen und gestürzt. Eine 52-jährige Radlerin war auf dem Radweg neben der Bahnlinie in Richtung stadtauswärts unterwegs. An der Einmündung der Stettiner Straße bog eine 26-Jährige mit ihrem Zweirad auf den Radweg nach links ab und stieß dabei ...

