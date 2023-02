Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck, Waldulm - Wohnungseinbruchsdiebstahl, Zeugen gesucht

Kappelrodeck, Waldulm (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag zwischen 15 und 20:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Weinstraße. Die Eindringlinge durchwühlten im Inneren sämtliche Schränke und Schubladen. Abgesehen hatten es die Unbekannten auf Schmuck und Bargeld. Nachdem die Eindringlinge ihre Beute gesichert haben, verließen sie die Wohnung mutmaßlich über die Balkontüre. Der Wert des Diebesgutes liegt im unteren vierstelligen Bereich. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0, bei den Beamten des Polizeireviers in Achern/Oberkirch zu melden.

/mz

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell