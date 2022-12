Polizei Paderborn

POL-PB: "Wer hatte rot? - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Frankfurter Weg, Bahnhofstraße, Heinz-Nixdorf-Ring, Salzkottener Straße, bei dem ein Autofahrer am Dienstag Verletzungen erlitt, sucht die Polizei Zeugen.

Um 16.15 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit einem Mercedes Sprinter auf dem Frankfurter Weg in Richtung Heinz-Nixdorf-Ring. Er nutzte die linke der zwei Linksabbiegespuren und bog auf die Salzkottener Straße (B1) in Richtung Salzkotten ab. Dabei kollidierte der Transporter mit einem Dacia Duster, mit dem ein 50-jähriger Mann die Kreuzung vom Heinz Nixdorf-Ring zum Frankfurter Weg überquerte. Der Dacia-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro.

Beide Autofahrer gaben der Polizei gegenüber an, bei Grün über die Ampel-Kreuzung gefahren zu sein. Um das zu klären, sucht die Polizei Unfallzeugen. Sachdienliche Hinweise an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell