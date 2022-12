POL-PB: Motorradfahrer schwer verletzt

Paderborn (ots) - (mb) An den Lothewiesen ist am letzten Wochenende in die Gesamtschule eingebrochen worden. Der oder die Täter brachen ein Fenster und drangen in ein Schulgebäude ein. In Büros wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Laut ersten Erkenntnissen machten die Täter keine Beute. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Paderborn - Presse- und ...

