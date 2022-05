Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220517-2-pdnms Zeugen nach Feuer in Gettorf gesucht

Gettorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Stall und eine Lagerhalle auf einem Hofgrundstück im Fuchsweg in Gettorf am 04.05.2022 gegen 15.00 Uhr in Brand.

Bei dem Brand entstand weder ein Personenschaden, noch kamen Tiere zu Schaden.

Die Schadenshöhe dürfte im oberen fünfstelligen Bereich liegen. Das Feuer konnte schließlich von den FFW Gettorf und FFW Osdorf gelöscht werden.

Die Kriminalpolizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte am 04.05.2022 gegen 15.00 Uhr im Bereich Fuchsweg in Gettorf verdächtige Beobachtungen machen? Ein Weg vor dem betroffenen Brandobjekt wird gerne von Spaziergängern genutzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 043519080 oder auch 04351-89212600.

