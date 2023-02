Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schrott-Diebstahl auf dem Bringhof/ "Hallo-Mama"-Trick

Werdohl (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Samstag auf das Gelände des Bringhofs an der Gildestraße ein. Sie entwendeten bisher unbekannte Mengen Schrott, vermutlich Elektrogeräte. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? (dill)

Eine 70-jährige Frau ist vergangene Woche auf einen Betrug hereingefallen. Die vermeintliche Tochter der Frau hatte sich per Whatsapp bei ihr gemeldet und um Hilfe gebeten. Sie erzählte ihr die Lügengeschichte, ihr Konto sei gesperrt und nun könne sie keine Rechnungen bezahlen und brauche Geld. Die Werdohlerin glaubte ihr und überwies einen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Polizei warnt nachdrücklich vor der offenbar immer noch nicht allen bekannten Masche. Das Vorgehen ist immer dasselbe. Kriminelle verschicken über unbekannte Nummern Nachrichten, geben sich als Verwandte aus und täuschen eine Notlage vor. Anschließend sind die hilfsbereiten Menschen teils hohe Geldbeträge los. Die Polizei rät: Antworten Sie nicht darauf! Nehmen Sie telefonischen / persönlichen Kontakt zu den echten Angehörigen über die alternative Kommunikationswege auf. Sollten Sie auf die Methode hereingefallen sein, informieren Sie sofort die Polizei und Ihre Bank. (dill)

