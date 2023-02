Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kanute kentert auf der Lenne und stirbt

Iserlohn (ots)

Anwohner des Stenglingser Wegs informierten heute, um 15.15 Uhr, die Polizei über zwei Personen, die im Wasser treiben. Die beiden Männer sollen mit einem Kanu unterwegs und offenbar gekentert sein. Sie sollen zuvor am Finanzamt Altena ins Wasser gegangen sein. Einer der beiden schaffte es aus eige-ner Kraft zurück ans Ufer. Sein Begleiter wurde von Polizeibeamten aus dem Wasser gezogen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche, verstarb der 27-jährige Hagener noch vor Ort. Sein 32-jähriger Begleiter aus Moers erlitt einen Schock. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den Leichtverletzten und brachte ihn in das Elisabeth-Hospital Iserlohn. Auf Grundlage der bisher gewonnen Erkenntnisse, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Unglücksfall auszugehen. Die B236 war wäh-rend des Rettungseinsatzes voll gesperrt. Vor Ort ergaben sich Anhaltspunkte, dass auch ein kleiner Hund mit in einem der Boote gewesen sein soll. Dieser konnte - ebenso wie das abgetriebene Kanu - bislang nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. (dill)

