POL-MK: Ladendieb attackiert Polizisten

Iserlohn (ots) - Am Donnerstag waren offenbar Taschendiebe in Supermärkten im Stadtgebiet unterwegs. Gegen 11:40 Uhr wurde einer 79-Jährigen die Geldbörse in einem Discounter am Schapker Weg aus der Handtasche entwendet. Gegen 13:00 Uhr traf es einen 89-Jährigen in einem Discounter an der Sümmerner Straße. Gegen 16:00 Uhr war dann ein 57-Jährige betroffen, die in einem Supermarkt an der Raiffeisenstraße beklaut ...

mehr