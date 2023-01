Polizei Aachen

POL-AC: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Aachen / BAB44 (ots)

Bereits am Mittwoch, 04.01.2023 kam es gegen 14:30 Uhr auf der A44 zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Die Geschädigte befuhr mit ihrem grauen Kleinwagen zum Tatzeitpunkt die Autobahnstrecke in Richtung Aachen-Brand. Hier passierte sie die Autobahnbrücke Kleinheider Weg in Aachen. Unmittelbar nachdem die 43-jährige Pkw-Fahrerin unter der Brücke durchgefahren war, vernahm sie einen lauten Knall am Heck ihres Fahrzeugs. Kurz darauf stellte sie fest, dass die Heckscheibe ihres Pkw gesplittert war.

Sowohl auf der Autobahnbrücke als auch in unmittelbarer Nähe konnte die Geschädigte keinerlei Personen wahrnehmen. Das Aachener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Aktuell schließen die Ermittler nicht aus, dass Unbekannte Gegenstände von der Brücke auf vorbeifahrende Fahrzeuge herabwarfen.

Im Fokus dieser Ermittlungen stehen auch ähnlich gelagerte Zwischenfälle im unmittelbaren Umfeld des Tatortes entlang der A44 in den vergangenen Wochen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Wer hat insbesondere am besagten Tattag verdächtige Personen auf oder im Bereich der Brücke beobachtet. Wer kann Angaben zu möglicherweise von dort auffällig flüchtenden Personen machen?

Zeugen werden gebeten, sich zu Bürodienstzeiten unter der 0241/ 9577 42101 zu melden. (kl)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell