POL-AC: Aggressionsdelikt im Straßenverkehr - Auffahrunfall läuft aus dem Ruder

Aachen (ots) - Am Montagvormittag (09.01.2023) kam es an der Von-Coels-Straße / Freunder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Der 82-Jährige erlag gestern Abend in einem Aachener Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Mitteilung vom 10.01.2023: ...

mehr