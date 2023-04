Moers (ots) - Während ein 84-jähriger Moerser mit einem PKW einen 59-Jährigen in einem elektrischen Krankenfahrstuhl abschleppte, kam es am Sonntagmittag zu einem Unfall. Der 59-jährige Moerser informierte den 84-Jährigen telefonisch, weil die Batterie an seinem elektrischen Krankenfahrstuhl leer war. Der Moerser ist jedoch auf das Hilfsmittel angewiesen, so dass ...

mehr