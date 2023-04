Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Polizei sucht Zeugen für mehrere Brände

Voerde (ots)

Unbekannte haben am Montag gegen 01.00 Uhr gleich mehrere Brände gelegt. Die Feuerwehr musste Mülltonnen und in Brand geratener Sperrmüll an der Bahnhofstraße und den Straßen Allee sowie Alnwicker Ring löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Gebäude sind ebenfalls nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

Ein Zeuge hatte die Feuerwehr und die Polizei gegen 01.00 Uhr zunächst zur Straße Alnwicker Ring gerufen. Die eingetroffenen Beamten konnten hier zunächst die brennenden Mülltonnen eigenständig löschen, bevor die Flammen auf die Bepflanzung überging.

Verdächtige Personen hatte der Zeuge nicht bemerkt. Auch in den anderen beiden Fällen gab es nach derzeitigem Stand keine Hinweise. Daher bittet die Polizei diejenigen, die Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 / 622-0, zu melden.

AM

