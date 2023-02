Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, B474, Dülmener Straße/Auffahrunfall mit drei Verletzten

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

An der B474 kam es am Mittwoch (08.02.23) zu einem Auffahrunfall mit drei Autos. An der Kreuzung zur Dülmener Straße stoppten ein 56-jähriger Autofahrer aus Emmerich sowie ein 57-jähriger Legdener an der Rot zeigenden Ampel. Sie waren in Richtung B525 unterwegs. Aus bislang nicht bekannten Gründen fuhr eine 83-jährige Ahauserin auf den stehenden Bulli des Legdeners auf. Durch den Aufprall wurde dessen Auto auf das des Emmerichers geschoben. Die Ahauserin, der Legdener sowie dessen 27-jährige Beifahrerin aus Ahaus kamen mit Rettungswagen verletzt in Krankenhäuser. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell