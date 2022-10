Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Verkehrsunfall B 44

Ludwigshafen (ots)

(SB) Am 31.10.2022 wurde die Integrierte Leitstelle um 13:42 Uhr von einem Verkehrsunfall auf der B 44 in Fahrtrichtung Speyer mit mehreren PKW's informiert. Die daraufhin alarmierte Feuerwehr erreichte kurze Zeit später die Unfallstelle. Vor Ort waren drei PKW in das Unfallgeschehen beteiligt. Eine Person wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von der Feuerwehr medizinisch erst versorgt. Auslaufende Betriebsmittel wurden von der Feuerwehr aufgenommen. Die Person wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund der Rettungs- und Bergemaßnahmen war die B 44 voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Besonders hervorzuheben ist, das bei der Anfahrt für die Rettungskräfte eine vorbildliche Rettungsgasse gebildet wurde. Im Einsatz war die Polizei, der Rettungsdienst mit 2 Fahrzeugen, die Feuerwehr mit 3 Fahrzeugen, sowie der Abschleppdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell