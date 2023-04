Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Schwerverlezte Frau nach Sturz mit Fahrrad

Wesel (ots)

Am Samstag, 01.04.2023, gegen 13:27 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Wesel auf der Straße Flürener Weg. Nach bisherigen Ermittlungen stürzte eine 84-jährige Frau aus Wesel mit ihrem Fahrrad auf Grund der regennassen Fahrbahn in Höhe des Hauses Flürener Weg 68. Die 84-Jährige war zunächst nicht ansprechbar, kam jedoch während der Sachverhaltsaufnahme wieder zu Bewusstsein. Durch den Sturz zog die 84-Jährige sich eine Kopfplatzwunde zu und wurde noch vor Ort durch die Rettungswagenbesatzung erstversorgt. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus nach Wesel verbracht. Nach bisherigen Erkenntnissen waren keine weiteren Personen an dem Verkehrsunfall beteiligt. Lebensgefahr konnte auf Grund des Lebensalters der Verletzten durch den Notarzt nicht ausgeschlossen werden. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls trug die 84-Jährige keinen Helm.

