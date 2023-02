POL-SE: Uetersen - Einbruch in Firma

Bad Segeberg (ots) - Am frühen Mittwochmorgen, den 08.02.2023, ist es in der Bahnhofstraße in Halstenbek zum Einbruch in einen Imbiss am Bahnhof gekommen. Eine Videokamera zeichnete um 05:20 Uhr eine mit einer Sturmhaube maskierte Person auf, die gewaltsam in das Gebäude eindrang und Bargeld entwendete. Es dürfte sich um einen auffallend kleinen Mann gehandelt haben, der eine gelb-schwarze Jacke, eine schwarze ...

