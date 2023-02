Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230215.5 Glückstadt: Dieb kommt in Monteurs-Montur

Glückstadt (ots)

Am Dienstagmittag hat ein falscher Stadtwerkemitarbeiter eine Seniorin in Glückstadt aufgesucht und angeblich erforderliche Arbeiten vorgetäuscht. Im Zuge dessen bediente er sich am Eigentum der Dame, die dies erst am Folgetag bemerkte.

Zur Mittagszeit klopfte eine Person, augenscheinlich ein Handwerker, an der Terrassentür der Geschädigten. Er bat um Einlass, weil er angeblich den Wasserdruck im Hause überprüfen müsse. Dazu sei es erforderlich, dass die Anzeigende sich in das Badezimmer begebe und dort den Wasserhahn aufdrehe. Der Aufforderung kam die 83-Jährige nach und ließ den Fremden dabei aus den Augen. Als sie nach einiger Zeit in den Flur zurückkehrte, verabschiedete der Unbekannte sich, angeblich um Werkzeug holen zu müssen. Natürlich kam er nicht wieder.

Erst am heutigen Tag bemerkte die Rentnerin das Fehlen einer Geldkassette, die unter anderem eine Bankkarte enthielt. Im Zuge der Anzeigenaufnahme bei der Polizei stellte sich dann heraus, dass der falsche Monteur zwischenzeitlich 2.000 Euro vom Konto der Frau abgehoben hatte.

Leider handelt es sich bei der beschriebenen Tat um keinen Einzelfall. Aus diesem Grund warnt die Polizei insbesondere ältere Menschen davor, fremde Personen in ihre Wohnung zu lassen. Handwerker erscheinen in der Regel nur dann, wenn man sie persönlich beauftragt hat. In anderem Fall hilft ein Kontrollanruf bei der vorgegebenen Firma oder aber bei der Polizei.

Merle Neufeld

