POL-IZ: 230215.2 Albersdorf: Taschendieb schlägt zu

Albersdorf (ots)

Vom gestrigen Vormittag hat ein Dieb einem Rentner in einem Supermarkt in Albersdorf die Geldbörse entwendet. Im Anschluss setzte der Täter die in dem Portemonnaie enthaltene Bankkarte ein und hob einen vierstelligen Betrag vom Konto des Geschädigten ab.

In der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr erledigte der Geschädigte seine Einkäufe bei Aldi in der Norderstraße. Seine Geldbörse trug er bei Betreten des Geschäftes in seiner Jackentasche. An der Kasse musste der Mann schließlich feststellen, dass sein Geld weg war. Eine verdächtige Person hatte der 79-Jährige nicht bemerkt. Als der Anzeigende seine Bankkarte später telefonisch sperren ließ, musste er erfahren, dass eine unbekannte Person zwischenzeitlich bereits 2.000 Euro von seinem Konto abgehoben hatte.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

