POL-IZ: 230215.1 Brunsbüttel: Vater überweist für falsche Tochter

Heide (ots) - In der Zeit von Samstag um 12 Uhr bis Sonntag um 17:30Uhr drangen unbekannte Täter in einen Lagerraum an der Rüsdorfer Straße ein. Der Raum wird von einem Heider Boßelverein genutzt. Hier montierten diese Heizkörper ab und entwendeten drei Meter verbautes Kupferrohr. Am Sicherungskasten wurde ein sechs Meter langes Kabel, welches in ein Stallgebäude führt, durchschnitten und ebenfalls entwendet. Aus ...

