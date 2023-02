POL-IZ: 230215.4 Büsum: Einbrecher leert Inhalt eines Tresores

Hohenlockstedt (ots) - Am Dienstag hat ein Einbrecher tagsüber eine Wohnung in Hohenlockstedt heimgesucht. Er durchwühlte sie, nahm aber nach derzeitigen Erkenntnissen nichts mit. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Auf nicht bekanntem Wege verschaffte sich ein Einbrecher in der Zeit von 07.00 Uhr bis 20.30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der ...

