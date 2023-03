POL-WES: Moers - Bürgerberatung

Neukirchen-Vluyn (ots) - Am Donnerstag gegen 02.05 Uhr löste eine Alarmanlage an einer Kindertagesstätte an der Straße Dicksche Heide aus. Polizistinnen und Polizisten umstellten daraufhin das Gebäude. Doch die Täter waren bereits geflüchtet. Die Einbrecher hatten auf der Rückseite des Kindergartens gewaltsam ein Fenster aufgehebelt. Danach waren sie in die ...

mehr