Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbruch in einen Kindergarten

Polizei sucht Zeugen

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Donnerstag gegen 02.05 Uhr löste eine Alarmanlage an einer Kindertagesstätte an der Straße Dicksche Heide aus.

Polizistinnen und Polizisten umstellten daraufhin das Gebäude. Doch die Täter waren bereits geflüchtet.

Die Einbrecher hatten auf der Rückseite des Kindergartens gewaltsam ein Fenster aufgehebelt. Danach waren sie in die Küche eingedrungen und hatten dort Schränke geöffnet. Ob sie etwas entwendet hatten, steht derzeit nicht fest.

Die Täter hatten jedoch das Fenster so stark beschädigt, dass eine Firma kommen musste, um es abzusichern.

Da der Kindergarten in einem Wohngebiet liegt, bittet die Kripo die Anwohner um Hinweise an die Polizeiwache Moers, 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell