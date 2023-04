Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Pkw überschlägt sich bei Ausweichmanöver - Fahrer schwerverletzt

Wesel (ots)

Am Sonntagmorgen, den 02.04.2023, gegen 08.00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Voerde die Boltraystraße in Fahrtrichtung Mehrstraße. Als, nach Angaben des Pkw-Fahrers , ein Rehwild die Fahrbahn querte, versuchte er auszuweichen, wodurch er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn abkam. Anschließend touchierte er einen Baum und überschlug sich danach mit dem Fahrzeug. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Weseler Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Pkw wurde erheblich beschädigt. Das Reh flüchtete. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiwache in Dinslaken (Tel.: 02064-6220) zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell