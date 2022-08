POL-H: Zeugenaufruf: Polizei fahndet nach unbekannten Tätern zu schwerem Raub in Linden-Mitte

Hannover (ots) - Am Donnerstagabend, 04.08.2022, ist ein 61 Jahre alter Citroên-Fahrer an der Bundesstraße (B) 65 in Barsinghausen nach einem Zusammenstoß mit einem parkenden Sattelzug tödlich verunglückt. Er war mit seinem Pkw in Richtung Nordgoltern unterwegs, als er mit unverminderter Geschwindigkeit auf einen Parkplatz fuhr und dort mit dem Lkw kollidierte. ...

mehr