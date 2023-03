Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann mit gestohlener Kleidung im Wert von knapp 1.000 Euro erwischt

Troisdorf (ots)

Am Freitagabend (24. März) gegen 18:45 Uhr hielt sich ein 36-jähriger Mann in einem Bekleidungsgeschäft an der Kölner Straße in Troisdorf auf. Der Ladendetektiv sah, wie der 36-Jährige mit mehreren Kleidungsstücken in die Umkleidekabine ging. Als er die Kabine wieder verließ, bemerkte der Ladendetektiv, dass der mutmaßliche Dieb mehrere Hosen unter seine eigene Hose angezogen hatte. Zudem hatte der Mann alle Magnetsicherungen entfernt, die er in der Umkleidekabine zurückließ.

Er wurde durch die hinzugerufenen Polizisten vorläufig festgenommen.

Es stellte sich auf der Polizeiwache heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Eigentumsdelikten vorlag. Um einer Haftstrafe zu entgehen, musste der aus Rumänien stammende 36-Jährige eine sogenannte Sicherheitsleistung hinterlegen. Darunter versteht man einen Geldbetrag, der zur Sicherung des Gerichtsverfahrens bei Personen erhoben wird, die nicht in Deutschland wohnhaft sind. In der Regel entspricht der Betrag der zur erwartenden Strafe. Da der Haftbefehl und die Sicherheitsleistung von einem Freund des Tatverdächtigen bezahlt wurden, wurde er nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen den 36-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls eingeleitet. (Re)

