Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Sicher unterwegs mit dem Pedelec/ Polizei Rhein-Sieg-Kreis mit Stand auf Messe "Rad und Freizeit 2023"

Siegburg (ots)

An einem gemeinsamen Stand mit der Bonner Polizei informiert die Polizei Rhein-Sieg-Kreis alle Interessierten auf der Messe "Rad und Freizeit 2023". Die vom ADFC veranstaltete Messe findet am 02. April von 11 bis 17 Uhr im Rhein-Sieg-Forum in Siegburg statt. Da sich Pedelecs und E-Bikes einer weiterhin zunehmenden Beliebtheit in allen Altersgruppen erfreuen, sind sie auch zunehmend in den Fokus der polizeilichen Arbeit geraten. Auch hier im Rhein-Sieg-Kreis nutzen immer mehr Menschen Fahrräder mit elektrischem Antrieb für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder für Familien- und Freizeitaktivitäten. Mit der Steigerung dieser gesunden und umweltschonenden Fortbewegung geht leider auch eine Steigerung der Unfallzahlen einher: In NRW verunglückten im Jahr 2022 insgesamt 6.700 Menschen mit dem Pedelec; dies sind rund 2.000 mehr als im Vorjahr. 48 Menschen kamen bei einem Unfall unter Pedelec-Beteiligung sogar ums Leben. In Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis verunglückten 2022 insgesamt 328 Pedelecfahrende. Die Polizei berät auf der Messe rund um das Thema Sicherheit auf und an Fahrrad und Pedelec. So können Besucherinnen und Besucher mit einem Pedelec-Simulator selbst erleben, wie plötzlich es zu brenzligen Situationen im Straßenverkehr kommen kann. Beim Training mit dem Simulator werden Radfahrende mit alltäglichen Gefahrensituationen konfrontiert und können so ihr Reaktionsvermögen testen. Auch eine VR-Brille steht zur Verfügung, um Verhaltensweisen im Straßenverkehr erproben zu können. Zudem werden am Messestand empfohlene Fahrradschlösser demonstriert. Neben der steigenden Anzahl an Pedelecs kann auch deren zunehmendes Gewicht zum Problem werden. Während die ersten Pedelecs noch ein Eigengewicht von etwa 24 bis 26 kg hatten, liegt deren Gewicht heute bei etwa 32 kg. Kommen dann noch ein empfohlenes Sicherheitsschloss mit etwa 3 kg und Gepäck hinzu, wird das Handling dieser Fahrzeuge immer schwieriger. Wer sein eigenes Pedelec einmal in der Praxis unter Anleitung des ADFC und der Polizei ausprobieren möchte, kann an einem der seit mehr als zehn Jahren stattfindenden Sicherheitskurse in der Region teilnehmen. Im Jahr 2023 sind mehrere Kurse geplant, die über die Volkshochschulen Bonn und Rhein-Sieg gebucht werden können. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell