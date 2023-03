Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Senior wird Opfer von Trickbetrüger/ Bargeld und Lottoscheine erbeutet

Siegburg (ots)

Am Mittwoch wurde in Siegburg ein 74-Jähriger aus Sankt Augustin Opfer eines Trickbetrügers. Der Senior wurde auf einem Supermarktparkplatz an der Straße "Am Turm" gegen 10:40 Uhr von einem Fremden angesprochen, der eine 2-Euro-Münze gewechselt haben wollte. Als der Sankt Augustiner in seiner Geldbörse nach passenden Münzen schaute, hielt der Betrüger ihm plötzlich eine Straßenkarte hin, die auch teilweise das Portemonnaie verdeckte. Dem älteren Herrn kam diese Situation zwar merkwürdig vor, jedoch bemerkte er den Betrug erst später in seinem Pkw. Der Unbekannte hatte die Gelegenheit genutzt und unbemerkt einen geringen Bargeldbetrag sowie zwei Lottoscheine aus der Geldbörse genommen. Der Trickdieb wird wie folgt beschrieben: circa 170 cm groß, kräftige Statur, kurze, dunkle Haare, graue Jacke, blaue Stoffhose. Er soll gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Hinweise zum Täter erbittet die Polizei unter 02241 541-3121. Die Polizei rät, in solchen Situationen immer besonders aufmerksam zu sein, Abstand zu Fremden und Bargeld und Wertsachen immer im Blick zu halten. (Uhl)

