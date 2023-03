Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Aufmerksame Zeugin verhindert Ladendiebstahl - Täter flüchtet

Siegburg (ots)

Am Dienstagabend (21. März) verhinderte eine 49-jährige Siegburgerin einen Ladendiebstahl an der Bahnhofstraße in Siegburg.

Um 18:50 Uhr hielt sich die 49-Jährige in der Fußgängerzone der Siegburger Innenstadt auf. Dabei sah sie einen circa 35 Jahre alten, sehr schlanken Mann mit lockigen Haaren, der sich im Vorraum eines Bekleidungsgeschäftes aufhielt. Der mit einer dunklen Hose und einer dunkelgrünen Jacke bekleidete Tatverdächtige entnahm von einer Kleiderstange eine Jacke und lief aus dem Geschäft zu seinem Fahrrad. Als der mutmaßliche Dieb wegfahren wollte, hielt ihn die Siegburgerin an der gestohlenen Jacke fest. Infolgedessen ließ er die Jacke los und fuhr in Richtung Bahnhof davon.

Die entwendete Damenjacke wurde dem Geschäft wieder ausgehändigt.

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Re)

