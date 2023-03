Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Motorradgeschäft

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Freitag (24. März) wurde in ein Motorradgeschäft am Heidegraben in Troisdorf-Altenrath eingebrochen.

Gegen 00:00 Uhr meldete der 63-jährige Geschädigte der Polizei, dass der Bewegungsmelder in seinem Geschäft ausgelöst habe und er einen Einbruch vermute. Die Beamten stellten fest, dass die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen wurde und am Metallrahmen mehrere Hebelspuren vorhanden waren. Personen waren nicht mehr in dem Geschäft. Die bislang unbekannten Täter erbeuteten einen Schlüsselkasten mit mehreren Fahrzeugschlüsseln, einen dreistelligen Bargeldbetrag und einen Paketscanner.

Wer kann Hinweise zu den Tatverdächtigen geben? Kontakt unter 02241 541-3221. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell