POL-SU: Schneller Fahndungserfolg/Frau erhält gestohlenes Handy am gleichen Tag zurück

Sankt Augustin (ots)

Am Donnerstag (23. März) meldete eine 18-Jährige aus Sankt Augustin ihr iPhone als gestohlen. Die junge Frau gab an, es in der Mittagszeit auf den Treppenabsatz vor dem Haus ihrer Mutter im Pastoratsweg in Niederpleis gelegt zu haben, während die Frauen Arbeiten außerhalb des Hauses erledigten. Dabei ließ die Sankt Augustinerin ihr Mobiltelefon zeitweise unbeobachtet. Gegen 14:30 Uhr bemerkte die 18-Jährige dann, dass ihr Handy nicht mehr da war. Das freistehende Einfamilienhaus ist komplett eingezäunt und nur durch ein Tor zu betreten. Da die Besitzerin den Standort ihres Mobiltelefons fortlaufend orten konnte, konnte die hinzugerufene Polizei gezielt fahnden und ermitteln. Nachdem das iPhone zwischenzeitlich in Windeck, Ruppichteroth, Hennef, Siegburg und Troisdorf war, klingelten die Polizisten gegen 18:00 Uhr bei einem 59-Jährigen in Sankt Augustin. Nachdem dem Mann der Tatvorwurf des Diebstahls gemacht wurde, händigte er freiwillig das iPhone aus, das an die glückliche Eigentümerin zurückgegeben werden konnte. Den 59-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen Diebstahls. (Uhl)

