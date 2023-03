Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrüche in Gaststätte, Abenteuerspielplatz und Privathaus

Troisdorf (ots)

Bereits am Freitagmorgen (24. März) wurde der Polizei gegen 08:05 Uhr ein Einbruch an einem Abenteuerspielplatz in Sankt Augustin gemeldet. Hier hatten der oder die unbekannten Täter zwischen Donnerstag (23. März), 18:15 Uhr, und Freitag die Eingangstür des Gebäudes in der Wellenstraße aufgehebelt und gelangten so in das Innere. Hier durchsuchten sie das Büro und ein Spielezimmer. Außer einem geringen Bargeldbetrag war ersten Erkenntnissen nach nichts entwendet worden. In der Nacht auf Samstag (25. März) drang ein Unbekannter in eine Gaststätte in Troisdorf-Spich ein. Anwohner hörten gegen 01:45 Uhr und 02:25 Uhr jeweils ein lautes Geräusch und sahen eine männliche Person, die als circa 180 cm groß, etwa 35 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben wird, die sich von der Örtlichkeit zu Fuß entfernte. Die Polizei stellte an dem Ladenlokal an der Hauptstraße fest, dass eine Scheibe neben der Eingangstür mit einem Stein eingeworfen worden war. Der Täter durchsuchte die Gaststätte offenbar nach Bargeld und flüchtete mit einem hohen vierstelligen Eurobetrag. Ebenfalls am Samstag (25. März) wurde in der Zeit von 18:00 Uhr bis 23:50 Uhr in ein Haus in der Straße "Vorgebirgsblick" eingebrochen, als niemand zuhause war. Hier hebelten der oder die Täter zunächst die Tür eines Wintergartens auf, der sich auf der Rückseite des freistehenden Einfamilienhauses befindet. Vom Wintergarten aus wurde die Scheibe der Terrassentür eingeworfen. Im Gebäude wurden nahezu sämtliche Räume einbruchstypisch durchsucht. Ob die Täter neben Bargeld noch mehr gestohlen haben, konnte der 59-jährige Hauseigentümer zunächst nicht sagen. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Einbrüchen unter 02241 541-3221. Beim Kriminalkommissariat für Kriminalprävention in Siegburg können Termine vereinbart werden, um sich kostenlos zum Thema Einbruchschutz beraten zu lassen. Das Kommissariat ist unter 02241 541-4777 und k-kvorbeugung.rhein-sieg-kreis@polizei.nrw.de zu erreichen. (Uhl)

