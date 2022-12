Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Geisingen: Unbekannte greifen Diskothekenbesucher an

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 05:00 Uhr kam es vor einer Diskothek in Geisingen zu einem tätlichen Angriff auf zwei junge Männer, bei dem eines der beiden Opfer schwer verletzt wurde. Die 24 und 25 Jahre alten Männer wurden von mindestens zwei unbekannten männlichen Personen zunächst angesprochen. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, welches in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Die beiden jungen Männer wurden dabei von den Unbekannten zu Boden gebracht. Anschließend traten die Angreifer mehrfach auf ihre Opfer ein, bis ein 24-jähriger Zeuge eingriff und einen der Angreifer wegzog. Die beiden Angreifer ließen daraufhin von ihren am Boden liegenden Opfern ab und konnten in einem dunklen BMW entkommen. Der 25-Jährige erlitt durch die Tritte massive Gesichtsverletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein 24-jähriger Begleiter wurde von den Angreifern leicht am Rücken verletzt.

