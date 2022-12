Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Beihingen: Einbruch in Bankfiliale

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Montag in eine Bankfiliale am Marktplatz in Beihingen ein. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge warfen die Unbekannten eine Fensterscheibe eines Büros ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. Hier wurden zahlreiche Schubladen durchsucht und ein Münzrollencontainer aufgehebelt. Während der entstandene Sachschaden auf rund 1.500 Euro geschätzt wird, kann die Höhe des Diebesgutes bislang nicht genau beziffert werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Tel. 0800 1100225 sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell